Unes obres a la séquia Monar obligaran a reduir el cabal del riu Onyar una setmana

De dilluns a divendres de la setmana que ve es portaran a terme unes obres a la séquia Monar que obligaran a reduir el cabal del riu Onyar. Les actuacions consistiran en impermeabilitzar un canal de terra i és necessari que es facin en sec. Per aquest motiu, el cabal de la séquia –i conseqüentment el del riu Onyar- es reduirà de 3,2 metres cúbics per segon a 1,0 metres cúbics per segon el dilluns 16 de juliol. Es preveu que el cabal es pugui restablir el divendres 20 de juliol.

Les obres es porten a terme per tal d'arreglar una fuita d'aigua d'un canal de reg a les hortes de Santa Eugènia que està provocant una inundació a una zona d'horts. A més de la reducció del cabal del riu Onyar, les obres provocaran també que les persones usuàries de les hortes no puguin regar durant quatre dies. Les actuacions, però, garantiran un cabal mínim per no afectar la fauna que habita a la séquia i al riu.