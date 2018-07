Salt aprova batejar com a «1 d'octubre» la plaça de la Coma Cros amb retrets

El ple municipal de Salt va aprovar ahir al vespre denominar com a «plaça 1 d'octubre» l'espai obert que hi ha davant de la Coma Cros, amb retrets de part de l'oposició. La votació va tirar endavant amb els suports dels tres regidors no adscrits i membres del PDeCAT i el representant de Canviem Salt, a més dels dos grups municipals del govern (ERC i CUP-IpS). Van votar-hi en contra, per diferents motius, el PSC, CiU, els dos regidors de PxC i el de Ciutadans.

Per ordre d'intervenció, Josep Valentí ( en nom dels regidors no adscrits), va explicar el seu vot afirmatiu perquè l'1 d'octubre es recordi com el dia en què «l'estat feixista comandat pel PP va decidir aturar el referèndum» amb «violència», per «dignitat» i perquè és «un clam popular». Wilder Palacio (Canviem Salt) va destacar que aquell va ser «un dia històric» però va indicar que havia faltat fer una campanya informativa per la votació del procés participatiu que servia per escollir el nom de la plaça.

Atilano González (Cs), va afirmar que el seu «no» era tan gran «com una Catedral». Sergio Concepción (PxC) va recordar que hi ha altres prioritats a la vila com la seguretat, l'incivisme, l'obertura de mesquites o el fracàs escolar que no el nom d'una plaça. I va indicar que la seva formació, no entraria en el joc de si s'ha de dir «1 d'octubre o 8 de març».

De fet, era el PSC qui demanava que l'espai es digui «8 de març». El regidor socialista Joan Martín va fer un discurs molt dur titllant de «covard» que el govern local per «amagar-se» en un procés participatiu per escollir el nom, on només va votar el 0,65% dels cens. «Un fracàs» i «un rídicul», va dir. Va explicar que en una setmana i mitja han aconseguit 300 firmes perquè aquest espai davant de la coma Cros es digui «8 de març» en homenatge a les moltes treballadores de l'antiga fàbrica. Una xifra que segons va dir, posava en evidència el procés participatiu al qual van votar 164 persones. També va assenyalar que la proposta del govern local crea «divisió» entre els saltencs i que la del «8 de març» és més transversal i «no exclou». Va demanar deixar la proposta del govern sobre la taula i buscar un nom per un espai tan emblemàtic amb un nom de consens. I va ironitzar indicant que es podria posar «1 d'octubre» a una rotonda amb un gran farol, per dir que les intencions independentistes per una república catalana ha resultat un engany.

Jaume Torramadé (CiU), va fer una intervenció on va voler deixar molt clar que no s'oposava que un espai públic rebi el nom «1 d'octubre» però va insistir que davant de la Coma Cros no era el lloc adient. Al seu parer això farà perdre identitat i memòria històrica al que va significar la Coma Cros. Va explicar que aquest espai per als saltencs sempre serà la plaça de la Coma Cros, com la de Jacint Verdaguer es coneix més com la dels peixos, la de Lluís Companys es coneix de l'Ajuntament, la de la Vila es popularment la de les Llúdrigues o la plaça de Sant Jaume és, pels saltencs, la del teatre.

Per l'equip de govern, Àlex Barceló (ERC), va lamentar que els socialistes hagin decidit proposar el nom de «8 de març» després de saber que es volia batejar l'espai com a «1 d'octubre». O sigui «una proposta contra la nostra». Va preguntar-se per què no ho havien plantejat fins ara. També va dir que 300 firmes tampoc arriba al 2%. «El seu problema no és el com, és el nom», va dir Barceló, per indicar que encara que no haguessin optat per tirar endavant un procés participatiu per decidir el nom, el PSC tampoc ho hauria volgut. En resposta a Torramadé va explicar que «no perdrem la memòria de la Coma Cros perquè té prou entitat i no necessita una plaça per reivindicar la seva història i identitat».

Ferran Burch (CUP-IpS) va admetre que el sistema de procés participatiu té «coses a millorar», tot i que va recordar que podrien haver portar el nom al ple sense fer procés participatiu. Va indicar que no veu malament donar el nom de «8 de març» a algun altre espai de la vila. També va lamentar que el PSC, en la seva recollida de firmes ocultava que l'espai que reivindiquen com a «8 de març» ja tenia com a proposta dir-se «1 d'octubre».

L'alcalde, Jordi Viñas (ERC), va mostrar-se satisfet per l'aprovació del nom com a reconeixement dels 5.879 saltencs. Al PSC també els va recordar que en el passat no van engegar processos participatius i va preguntar-se per què no han fet «campanya pel no». Va recordar que aquell dia «es va exercir la democràcia» a Catalunya i es va intentar aturar amb «una brutal repressió policial».