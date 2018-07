Jutgen un home per agredir sexualment la filla menor d'edat de forma continuada al seu domicili de Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un home de Girona acusat d'agredir sexualment la seva filla menor d'edat al domicili familiar. La denúncia es va presentar el maig del 2017. La nena hauria patit primer tocaments quan tenia 6 anys i després, quan ja era més gran, agressions sexuals. Durant el judici, que s'ha celebrat a la Secció Tercera, el processat ha negat els fets i ha assegurat que ell s'ha estat ocupant de la filla perquè la mare estava sempre fora de casa. Actualment l'acusat ja està complint una pena de 12 anys de presó per uns fets similars, ja que el van condemnar per abusar d'una altra filla (fruit d'una relació anterior). Al judici d'aquest dimecres, la fiscal ha donat plena credibilitat a la víctima, que ha declarat a porta tancada, i ha mantingut la petició de 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a una menor de 13 anys i una indemnització de 10.000 euros pels danys morals ocasionats. La defensa ha demanat l'absolució. El cas ha quedat vist per a sentència.