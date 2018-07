Salt es reivindica amb una nova marca

La vila de Salt vol obrir-se més i reivindicar els seus paratges naturals més preuats i la gran varietat de projectes i activitats locals. Amb aquests objectius, ahir al matí l'Ajuntament va presentar a l'auditori de la Factoria Cultural Coma Cros la nova marca que ha creat, amb l'eslògan «Salt es viu, viu Salt.cat», per donar-se a conèixer i potenciar sis dels sectors que més representen els saltencs, com la natura o l'esport. Per donar-li forma, s'ha dissenyat un nou logotip amb els tons blaus i verds de la natura i una potent estratègia comunicativa que busca més presència a les xarxes socials i una pàgina web subdividida per temes destinada a facilitar la cerca d'informació als ciutadans.

L'alcalde, Jordi Viñas, i el regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament, Àlex Barceló, van ser els responsables d'obrir l'acte de presentació del projecte innovador, començant amb un vídeo institucional. «La presentació d'aquesta nova marca neix amb la idea de posar en valor les oportunitats que té Salt per a la gent que ve a visitar-lo i, alhora, ens permet projectar-nos de cara enfora mostrant tot el nostre potencial», va explicar l'alcalde durant els primers minuts de la sessió. La nova marca pretén ser un paraigua que reuneixi els elements més representatius del municipi en dos projectes: un logotip i una nova estratègia comunicativa.

Pel que fa a la imatge corporativa, el regidor Àlex Barceló va apuntar que volien que aquesta «representés les sis línies que ens caracteritzen: la natura, l'esport, la cultura, l'associacionisme, el coneixement i les fires». Sergi Lanzas, un dels dissenyadors de Desink Estudi Gràfic que es va encarregar d'elaborar el símbol, descriu en què consisteix: «Els sis braços representen les sis línies que es volen reivindicar. Els traços dibuixen una forma que s'expandeix i es contrau: s'expandeix perquè Salt es dona a conèixer a l'exterior i es contrau perquè vol absorbir molta gent cap aquí». Segons Barceló, les línies es dirigeixen cap a un únic centre, simbolitzant «el punt de trobada que seria el municipi en si, integrat per una societat diversa i plural com és Salt».



Reforç en comunicació

El nou projecte comunicatiu pretén potenciar els valors de la ciutat i esdevenir la principal eina de promoció. Per una banda, des del consorci es vol enfortir la constància i el gruix de continguts a les xarxes socials, com ara Twitter, Facebook i a través del nou compte d'Instagram. Pel que fa al web, Barceló va constatar que «hem fet una aposta per distingir les tres línies diferents de comunicació que ha de tenir un Ajuntament», que es personalitzen en tres «subwebs» que parteixen de la principal, www.salt.cat: la pàgina www.viusalt.cat, que mostra l'agenda del municipi; www.viladesalt.cat, que esdevé la web principal d'informació ciutadana i serveis; i www.infosalt.cat, destinada a l'actualitat.