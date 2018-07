El tancament de Promod, Lacoste i Cortefiel sacseja l'eix comercial

COMERÇ. Tres grans marques del sector del tèxtil han abaixat les persianes en poc temps allà on precisament hi ha més moviment de potencials clients: el carrer Joan Maragall de Girona.

quest dijous tancava les portes la botiga Promod, situada a la cantonada entre carrer Joan Maragall i la plaça Miquel Santaló de Girona. La marca francesa s'està replegant i marxant de Catalunya i de l'Estat. S'afegia a la firma Lacoste, al mateix carrer Joan Maragall, tot i que a tocar de la Gran Via de Jaume I. El local de la marca del cocodril va tancar fa uns mesos i ara l'espai ha quedat dividit en dos. Per una banda, ja hi ha la botiga L'Occitane, de productes estètics. Per altra banda, properament està previst que obri un establiment de la companyia xinesa de telefonia Xiaomi, en plena expansió a Europa.

I ben a prop d'aquest punt també va tancar, el 28 de febrer, l'establiment de grans dimensions que Cortefiel tenia a la Gran Via de Jaume I, d'uns 5.000 metres quadrats. En els darrers anys les vendes havien baixat considerablement i mantenir-se en aquest indret no era suportable econòmicament. Els potencials clients passaven de llarg i, en lloc de dirigir-se a buscar roba per Jaume I, seguien recte pel carrer de Joan Maragall. Va tancar sense intenció de reobrir en algun altre punt de la ciutat. Des d'aleshores, el local està en lloguer per parts o sencer. Hi hauria hagut alguna oferta que no hauria arribat a bon port.

El tancament d'aquests tres establiments de roba de renom instal·lats a la ciutat des de fa dècades sacseja l'eix comercial, on la imatge habitual són les fileres de comerços d'aquest tipus a banda i banda del carrer flanquejades per riudades de vianants i possibles compradors.



L'efecte de la Clínica Girona

El cop d'efecte podria arribar de la mà de l'edifici de la Clínica Girona, al cor del carrer Joan Maragall. Un edifici d'enormes dimensions. L'immoble ja està en venda i els nous inquilints hi podran treballar quan l'equipament sanitari es traslladi al sud de la carretera Barcelona, on ja s'està construint el nou centre. Una de les ofertes que hi ha sobre la taula dels responsables de la Clínica correspon a «una entitat comercial», segons el gerent, Carles Espígol. Podria correspondre a algun gran grup tèxtil que aterrés a la ciutat o a algun que ja estigui implantat a Girona i que voldria reagrupar les seves botigues en un sol local. Les altres ofertes per adquirir la Clínica serien d'una immobiliària, fonts d'inversió o per fer-hi apartaments turístics.