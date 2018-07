La «Saltucada» enceta un cap de setmana farcit d'activitats

Diverses colles de diables, encapçalades per la banda de Diables d'en Pere Botero i la banda del Rec van protagonitzar ahir al vespre la batucada batejada com a «Saltucada» en motiu de la Festa Major de Salt. Abans hi havia hagut altres activitats com una «festa de l'aigua», oganitzada pel Casal dels Infants. Tot plegat va donar pas als dos dies del cap de setmana on la vila gironina viurà dues jornades farcides d'esdeveniments com ara el correfoc, castells, concerts, partides d'escacs, balls o gegants.