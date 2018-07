El Bescuit tanca al carrer Migdia

El restaurant Bescuit del carrer Migdia tanca les seves portes a partir de demà, 1 d'agost. L'objectiu és concentrar tots els esforços i serveis en el local que també tenen al carrer Joan Maragall des del 2009, comptant amb un equip que estarà format per nou persones. Diversos motius, entre els quals la crisi, han conduït els propietaris del restaurant a traslladar-se en un únic establiment i deixar l'activitat del carrer Migdia després de 25 anys, aniversari que es va celebrar el passat 29 d'abril amb una xocolatada popular a la plaça del Lleó de Girona. A banda del canvi de seu, el restaurant està treballant en alguns projectes que tenen previst aplicar a partir del mes de setembre. Primerament, es vol donar un aire més càlid i acollidor al menjador a través d'una renovació total de la imatge. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, Bescuit vol ampliar la varietat de plats del menú i incorporar noves propostes a la carta, composta per entrepans, amanides i plats combinats.

Per als clients que freqüenten el Bescuit del carrer Migdia, avui és l'últim dia que tenen per gaudir de l'establiment després de 25 anys de trajectòria. El dia 7 de gener de 1993, els propietaris actuals del restaurant, Toni Lara i Vicky Baborés, van agafar les regnes del restaurant des del local que avui atura el seu servei. La Granja Bescuit, tal com es deia inicialment, va néixer a mitjans dels anys 80 de la mà de dos matrimonis gironins amb la voluntat d'obrir una cafeteria al carrer Migdia número 6, al davant de l'escola La Salle. Segons el relat historiogràfic que apareix publicat a la pàgina web actual de l'empresa, el nom de «Bescuit» prové d'uns dolços que es confeccionaven a Can Graupere i que se servien amb el cafè, anomenats «bescuits». Després de dos traspassos, l'any 1993 el Bescuit va tenir dos nous propietaris que han continuat fins a l'actualitat. En un principi, el local comptava amb un cuiner i el propietari Lara. El volum de feina creixent va implicar contractar una tercera persona i comptar amb la dona de Lara, Vicky Baborés, l'actual cuinera. El 1997 es van fer reformes importants a l'establiment, com ara l'ampliació de l'interior del restaurant i un increment de la plantilla integrada per 8 treballadors. L'any 2007 es va fundar un segon Bescuit al passatge Farinera que va estar obert durant quatre anys i que finalment es va traspassar a un dels cuiners. El 2009 es va oferir als propietaris el local de l'antiga cafeteria Segafredo i allà van decidir instal·lar-hi l'actual Bescuit del carrer Joan Maragall número 13. El propietari explica que durant un parell d'anys van abraçar tres espais a Girona, concentrant-se finalment en un de sol a partir de demà. Lara explica que són diversos els motius que els han portat a tancar la seu del carrer Migdia, començant per la crisi i la multiplicació de la competència en el sector.

«A causa de la llei antitabac, es va prohibir fumar a la terrassa interior que tenim, de manera que molta gent que venia a la terrassa va deixar de venir i va ser un cop important», afirma Lara, afegint que algunes baixes a l'empresa en els darrers dos anys també han dificultat la situació.



Nous projectes

D'altra banda, al setembre es promourà la renovació total de la imatge del restaurant: «Volem eliminar les nostres clàssiques vinyetes, dibuixos i frases per oferir una imatge més càlida, amb tocs de pintura i les taules de color terra. Aquests canvis aniran acompanyats també d'uns tons més càlids de llum», detalla Lara. Pel que fa al logotip del restaurant, la intenció és conservar el dibuix de les quatre forquilles, creat el 2009, donant-li un gir perquè també s'adapti a la nova carta de presentació.

Des de l'esmorzar fins al sopar, Bescuit ofereix una gran varietat de plats propis d'una gastronomia catalana local. Pel que fa al menú, el pròxim objectiu de cara a setembre és «passar d'oferir quatre primers i quatre segons, a oferir-ne deu o dotze fent que no variïn cada dia sinó que ho facin per quinzenes o mesos, de manera que els clients trobin molta més oferta», apunta Lara. Pel que fa a la carta, sobretot treballada al vespre, l'equip vol incorporar noves receptes d'hamburgueses, com la d'ànec amb foie, d'amanides i «espardenyes» –plat semblant a la pizza, però fet amb pa–, a més de potenciar el ventall de tapes. Lara subratlla que, malgrat els canvis previstos, plats com el biquini torrat o la prestigiosa xocolata amb xurros seguiran més vius que mai.