Ciutadans presenta una moció d'urgència sobre el cotxe d'alcaldia

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, va anunciar que presentarà avui una moció d'urgència al ple de Girona «perquè l'alcaldessa pugui explicar-se públicament» i el govern faci públiques «les agendes de tots els regidors de l'equip de govern i de l'alcaldessa a data vençuda» i també es faci públic «el registre de les persones que utilitzen el cotxe oficial, quin dia l'utilitzen, per quins motius i l'origen i el destí dels trajectes».

Pujola va comentar que la moció permetrà que l'alcaldessa, Marta Madrenas, s'expliqui públicament en un ple i pugui respondre les preguntes que ha generat l'ús del vehicle oficial d'alcaldia per part de la diputada, com ara: «si pot utilitzar el cotxe oficial quan vulgui, qui ha de pagar els viatges que Marta Madrenas ha fet al Parlament de Catalunya amb el vehicle oficial d'alcaldia; si l'assistència de Madrenas al Parlament es pot considerar agenda municipal; si la seguretat impedeix que Marta Madrenas viatgi amb AVE; si viatja amb AVE , paga ella els viatges?; i saber si és més barat viatjar en cotxe oficial que amb AVE».

La portaveu taronja va afegir que iniciaria una ronda de contactes amb la resta de forces de l'oposició per aconseguir el seu suport i «presentar d'urgència aquesta moció», ja que és necessari comptar amb una majoria absoluta dels membres de la corporació per introduir-la en el ple de dimarts.

Ciutadans va denunciar fa uns dies que l'alcaldessa s'havia desplaçat en diverses ocasions al Parlament amb el vehicle oficial d'alcaldia per temes relacionats amb la seva tasca com a diputada. Marenas va admetre cinc viatges per raons d'agenda i de seguretat.