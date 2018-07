Girona crea un nou recurs web amb el retrat d'estudi com a protagonista

L'Ajuntament de Girona ha creat un nou recurs web que ofereix una visió panoràmica i comparativa del retrat d'estudi a partir d'una selecció de deu fotografies de cada dècada, entre el 1840 i el 1940. A través del projecte «Retrats: cent anys a l'estudi (1840-1940)», el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) vol revalorar aquest gènere fotogràfic i fer possible que les imatges seleccionades adquireixin nous significats, lligats a l'actualitat, van informar ahir en un comunicat.

En concret, la visualització de la documentació per dècades permet veure l'evolució històrica i estètica del retrat, des de les imatges del daguerreotip fins als negatius i positius en base a gelatina del segle XX. Les fotografies es poden agrupar per temàtiques, homes, dones, nens, grups i post mortem.

El web ( girona.cat/sgdap/retrat) permet contemplar cada imatge de manera completa i detallada i obtenir informació més extensa a través d'un enllaç directe al catàleg en línia del CRDI, on els usuaris podran descarregar-se els arxius amb alta resolució. Les imatges tenen sempre una autorització per a l'ús privat i l'ús cultural, regulat per les llicències Creative Commons o les marques de Domini Públic. En paral·lel, el nou recurs es podrà consultar en anglès per fomentar la difusió entre les diferents xarxes d'àmbit internacional vinculades al CRDI, sobetot al Consell Internacional d'Arxius i a l'associació europea Photoconsortium. La major part de les imatges estan publicades també al portal europeu del patrimoni, Europeana, i compten amb un accés multilingüe a partir de l'ús de vocabularis universals que contenen la traducció al català.

El CRDI compta amb un volum destacat de retrats de diferents èpoques i entre els seus fons s'hi troben arxius de rellevants galeries fotogràfiques com els fons Fotografia Unal (1867-1983), Foto Lux (1915-1988), Josep Jou (1900-1944) o Narcís Sans (1940-1985).