La CUP denuncia la manca de pagaments cap als serveis socials de la ciutat

La CUP-Crida per Girona treu a la llum pública que hi ha entitats que presten serveis socials comunitaris a la capital gironina que tenen cobraments pendents per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, els cupaires demanen al govern de Madrenas que solucioni aquesta situació tan aviat com sigui possible per evitar qualsevol mena d'inconvenient que les pugui perjudicar.

Segons la formació independentista, aquesta situació està provocada pel nivell de burocràcia i les traves administratives en què es troba el consistori que, al seu torn, posa en risc el model i la qualitat dels serveis socials a la ciutat i que ja ha provocat l'endarreriment en l'inici d'alguns projectes com el de les ludoplaces. Per als cupaires, la situació comença a ser insostenible i alerta que qui en pagarà les conseqüències no són només les entitats socials, sinó també la gent dels barris que utilitza aquests serveis. La portaveu cupaire, Laia Pèlach, ha reclamat al govern convergent una solució política perquè la problemàtica no derivi a una finalització encoberta d'un model d'èxit de serveis socials arrelat al territori. Una de les iniciatives que proposa la formació és incorporar una persona de perfil jurídic a l'àrea de serveis socials que faciliti les tasques entre l'àrea administrativa i les entitats afectades.