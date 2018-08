Girona aprova la pròrroga per un any del contracte de neteja amb Eulen

L'Ajuntament de Girona va aprovar la pròrroga per un any del contracte de neteja de les dependències municipals amb l'empresa Eulen gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa, ja que es va produir un empat en els vots. En el ple de dimarts, Ciutadans, PSC i CUP van votar en contra, ERC es va abstenir i el PDeCAT va aconseguir el suport de la regidora del PP. El govern va justificar que aquest any ha de servir per utilitzar els mecanismes de control per resoldre algunes de les queixes que han mostrat els treballadors d'aquesta empresa -presents dimarts al ple amb cartells- amb denúncies pels incompliments en el conveni i dels drets laborals. A més, també estan oberts a plantejar-se si cal que el 2019 el servei el desenvolupi una empresa pública supramunicipal i valorar altres models abans de licitar el nou contracte l'estiu de 2019. Davant d'aquesta promesa, la portaveu del PP va acceptar donar «temps» al govern per estudiar la millor via. Des d'ERC van considerar que si s'oposaven a la pròrroga, hi hauria una pròrroga automàtica del contracte, igualment. Per tant, van preferir apostar per una abstenció per tal de poder negociar amb el govern mesures per millorar el nou contracte del 2019. Per contra, els partits que van votar en contra de l'acord van denunciar que el govern mantingui l'aposta per l'empresa Eulen quan «no ha donat un servei de la qualitat esperada», va afirmar la líder socialista, Sílvia Paneque. Per la seva banda, la portaveu cupaire, Laia Pèlach, va qualificar «d'increïble» que el govern faci un seguiment de la situació «en l'any que queda» quan no s'ha fet durant la duració dels últims anys tot i les queixes dels treballadors pel tracte dels directius de l'empresa.