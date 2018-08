Crítiques a l'API per vincular els estudiants de la UdG amb l'increment dels preus del lloguer

Les paraules del president del col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, Joan Company, afirmant que els prop de 15.000 estudiants de la Universitat de Girona són «el principal factor» de l'increment dels preus de lloguer a la ciutat i que els pisos turístics són «una moda que està passant» i «no és determinant», han generat polèmica. La CUP o la mateixa universitat han posat en dubte les declaracions en un debat que s'ha estès a les xarxes socials.

«Resulta que fa més de 20 anys que tenim estudiants per l'uni i en 4 anys hem passat de menys de 100 a 600 pisos turístics i la causa de l'increment brutal del lloguer els últims 3 anys és dels primers. Ahà», reaccionava a Twitter el regidor de la CUP Lluc Salellas. «Com més penso en l'acusació dels API's, insinuada fa temps pel govern convergent, que els estudiants són els responsables de la pujada del preu del lloguer a Girona més m'indigno. Quina ciutat estem deixant que construeixi el poder immobiliari? Cal desallotjar el totxo del govern», afegia.

També el coordinador del Consell d'Estudiants de la UdG, Isaac Coronas, va criticar que «irresponsabilitats com aquesta contribueixen a seguir degradant l'estudiant». «Mentrestant -afegia- els estudiants seguim llogant pisos a Girona, en condicions vergonyoses per preus totalment fora de lloc. Amb propietaris que es creuen que podem sense calefacció a l'hivern i qualsevol excusa és bona per retenir la fiança i l'Ajuntament no vol fer res per l'estudiant». Segons Coronas, «els joves tenim dret a emancipar-nos i viure on estudiem. No podem seguir permetent aquestes conductes que fomenten un sentiment de refús envers la ciutat i el col·lectiu».

A aquestes paraules contestava el mateix rector de la UdG, Quim Salvi: «I més si tenim en compte que fa molts anys que tenim estudiants i Universitat dinamitzant Girona i que la pressió sobre els preus és relativament recent. Serà que es deu, doncs, a altres motius».

Altres usuaris, com l'exvicerector Ricard Rigall, també van posar el crit al cel: «Ara els culpables de l'increment del preu del lloguer són els estudiants? La reducció de l'oferta a causa de l'increment de pisos destinats al turisme no hi té res a veure? I la falta d'una política d'habitatge de l'alcaldessa Madrenas tampoc? Curiós...».

O l'Associació de veïns i veïnes del Barri Vell. En un escrit a Facebook van destacar que els preus del lloguer a Girona han pujat «un 10,81% en el darrer any», segons les «dades de l'últim estudi del col·legi d'API». En canvi, les memòries de la UdG indiquen que entre els cursos 2014/2015 i 2016/2017 (última memòria disponible) el nombre d'estudiants va créixer «un 2%: de 15.101 estudiants a 15.436 en dos cursos acadèmics». Per tant, es van preguntar, «realment la pujada de preus és atribuïble als estudiants?».