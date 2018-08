Detingut el presumpte autor d'un robatori a l'escola Migdia

La Policia Municipal de Girona va detenir un dels presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'escola Migdia de la ciutat durant la matinada del 10 d'agost. Cap a les dues de la matinada, la Central de Comandament de la Policia Municipal de Girona va rebre una trucada d'un ciutadà que alertava que uns nois havien saltat la tanca de l'escola i que estaven a l'interior de l'edifici. En arribar, els agents van sentir fresses a l'interior i van decidir entrar, percebent diversos desperfectes. Mentre s'efectuava l'escorcoll, els dos lladres van sortir corrent però la policia va poder interceptar-ne un.

El passat divendres, 10 d'agost, l'escola Migdia de Girona va tenir una visita inesperada i no desitjada. Cap a les dues de la matinada, la Policia Municipal va rebre l'avís per part d'un ciutadà que uns nois havien entrat d'amagat al col·legi. Dues patrulles es van dirigir al lloc dels fets.

Només arribar, un agent va saltar la tanca en sentir fresses a l'interior de l'immoble. En aquell moment, els agents que encara estaven a l'exterior van veure com dos nois sortien de dins de l'equipament i s'escapaven. Tot seguit, els agents van poder interceptar un dels nois, que una vegada identificat va resultar ser Iussifu KJ, veí de Girona de 18 anys. Mentrestant, l'agent que estava a l'interior de l'edifici va corroborar que, per accedir a l'interior d'una sala, els presumptes autors dels fets van trencar un vidre i una persiana i van forçar una porta que els donava accés a la resta del centre educatiu. Cal destacar que els presumptes autors no van poder sostreure res gràcies a la intervenció ràpida de la policia.

Cal recordar que la setmana passada la policia, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, també van interceptar ràpidament els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a un bar del carrer de la Creu de la ciutat. Els fets també van ocórrer durant la matinada, moment en què van saltar les alarmes del bar amb les portes d'entrada forçades. Una hora més tard, els agents van tornar perquè les alarmes van saltar una altra vegada. Les càmeres van gravar els autors in fraganti, prova clau que va ajudar els Mossos a atrapar-los de seguida.