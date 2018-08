Les pàgines web que gestiona l'Ajuntament de Sarrià tornen a estar operatives

Les tres webs de l'Ajuntament de Sarrià de Ter (Esports, Ràdio i el portal del consistori) ja tornen a funcionar correctament des de dimecres a la tarda. El problema va començar el diumenge passat, que va deixar els tres webs inoperatius. La solució ha arribat gràcies al treball conjunt entre l'informàtic de l'Ajuntament i l'empresa Girosystem de Girona. Els informàtics de la companyia creuen que el motiu de l'error va ser un atac extern que va provocar que les pàgines saltessin. Per tant, no es tractava d'un problema de codi, una de les primeres hipòtesis.

El regidor d'Esports, Participació, Transparència i Tecnologies de la Informació, Josep Maria Santiago, concreta que «la reparació es va realitzar el dimecres a la tarda. Les pàgines es van activar pels volts del vespre i es van deixar algunes hores de prova. Ara per ara no s'han donat més incidències». Cal recordar que falta just una setmana perquè arribi la Festa Major al municipi.