Els veïns de Sarrià de Ter es concentren en contra de les molèsties d'Hinojosa

El cas de la fàbrica de paper reciclat Hinojosa de Sarrià de Ter no s'atura. Tots els actors implicats volen trobar una solució que beneficï els veïns sense que els treballadors i l'empresa en surtin perjudicats. La Plataforma ciutadana PROU ha convocat una concentració aquest divendres a les vuit del vespre a davant de la indústria convidant els veïns i veïnes que pateixen les males olors i els sorolls que emet la indústria paperera a afegir-s'hi. L'acte començarà una mica abans, a dos quarts de vuit, a la plaça dels Gegants (al davant del pavelló) amb la intenció de marxar junts fins a la fàbrica.

La Plataforma PROU sosté que «ja fa quasi dos anys que els veïns i veïnes del poble de Sarrià de Ter estem patint cada dia les molèsties que la paperera de Sarrià del grup Hinojosa generen, tant per sorolls com per pudors, en el nostre municipi i rodalies». Segons el mateix grup, la finalitat és «treballar i donar suport a totes les parts implicades per tal de trobar solucions efectives». Els membres de la plataforma tenen en compte tots els passos que s'han estat fent durant aquests mesos, però consideren que els processos haurien de ser més ràpids, però Hinojosa sosté que el calendari de mesures no és responsabilitat seva, sinó que ve marcada per empreses externes. Per la seva banda, el gerent de l'empresa Hinojosa, Manuel Orero, argumenta que són conscients que el calendari que proposen no és instantani, però «les dates no les posa Hinojosa sinó els experts que ho estudien, ja que s'han de prendre moltes mesures». Des de la companyia, «farem tot el possible perquè el veïnat no tingui cap tipus de queixa», afirma el gerent.



Cita veïnal

«Com que veiem que passa el temps i no hi ha solucions, hem decidit sortir al carrer», afirma el representant de PROU Robert Creixans. Per fer-ho, la plataforma ha organitzat una concentració aquest divendres 24 d'agost al davant de la paperera a les vuit del vespre. La trobada es farà mitja hora abans a la plaça dels Gegants i es caminarà fins al davant de la fàbrica. «Es tracta d'una concentració on convoquem tot el poble per fer acte de presència, inclosos els treballadors que es puguin veure afectats», apunta Creixans, afegint que no hi ha intervencions preparades, però s'espera que assisteixi l'Ajuntament i es faci algun discurs espontani.