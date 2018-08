Els infants de Girona poden impulsar la lectura durant l'estiu fent de detectius

Més de 500 nens i nenes de tres a dotze anys han participat aquest estiu a l'activitat de promoció lectora «Un estiu de detectius» que han organitzat les Biblioteques de Girona i que se centra en resoldre una sèrie d'enigmes didàctics per arribar a ser un veritable detectiu. La iniciativa va començar el 25 de juny i s'allarga fins al 10 de setembre en algunes instal·lacions.

Després de la bona rebuda que va suposar el projecte «La quina de l'estiu», les Biblioteques de Girona han organitzat enguany una nova iniciativa amb el títol «Un estiu de detectius», una activitat de promoció lectora dirigida als infants de tres a dotze anys. El projecte consisteix en resoldre quinze enigmes de diferents temàtiques (literàries, lògiques o matemàtiques, entre altres) plantejades en un quadern que entreguen les mateixes biblioteques. L'objectiu dels infants és intentar trobar la solució de tots els misteris per aconseguir acreditar-se com a «detectius professionals». Els nens i nenes que aconsegueixen assolir el repte reben un petit obsequi i entren en el sorteig d'una subscripció a les revistes Tatano o Cavall Fort. Les fotografies dels membres que hi participen que ja han obtingut el títol de detectius es poden trobar a les xarxes socials a través de l'etiqueta #unestiudedetectius o bé esteses per les diferents biblioteques de la ciutat. Segons l'Ajuntament de Girona, en aquests moments ja s'han completat una vuitantena de dossiers de detectius.

Per poder participar en l'activitat, els infants s'han d'apuntar presencialment a la biblioteca o bibliopiscina més propera presentant el carnet de biblioteca, que és gratuït i es pot realitzar en el mateix moment de la inscripció de l'activitat. Les tres bibliopiscines (Devesa, GEIEG Sant Narcís i GEIEG Sant Ponç) s'han sumat a la iniciativa i repartiran llibretes fins al 31 d'agost, data en què finalitza l'activitat. Les cinc biblioteques de la ciutat, però, allargaran el termini fins al 10 de setembre. Amb aquesta nova iniciativa, les Biblioteques de Girona volen incentivar d'una forma lúdica la lectura i l'escriptura entre la mainada durant els mesos d'estiu.