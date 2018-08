Els redactors de «Parlem de Sarrià» inauguraran la Festa Major

Sarrià de Ter comença avui quatre dies de Festa Major. Com dicta la tradició, la celebració arrenca amb el pregó al balcó de l'Ajuntament a les 9 del vespre. En aquesta edició, els encarregats de realitzar el discurs inaugural seran els redactors de la revista d'informació local Parlem de Sarrià, que enguany ha arribat al seu número 100. «Aquesta xifra es diu ràpid però darrere d'aquesta nova edició hi ha moltíssima feina feta. Una feina que no sempre es veu prou reconeguda, si no és perquè els habitants de Sarrià de Ter esperen cada cop amb delit tenir a les mans el nou número», expliquen des del consistori.

Des que va començar a editar-se a la dècada dels 90 aquesta publicació, que es defineix a si mateixa com un magazín de caràcter trimestral que intenta reunir tots aquells fets i esdeveniments que farceixen el dia a dia del municipi, s'ha caracteritzat pel seu marcat aspecte social. Les seves pàgines sempre s'han fet ressò de les activitats culturals i artístiques, i han dedicat innombrables articles d'investigació històrica que han contribuït de manera decisiva en la recuperació de la memòria col·lectiva de la població, apunten des del consistori.

El poble de Sarrià de Ter vol retre així homenatge a la revista Parlem de Sarrià i, a través d'ella, a tots els homes i dones que l'han feta possible al llarg d'aquests anys, i que l'han convertida en un testimoni de la transformació social i urbanística de Sarrià de Ter, «un testimoni en definitiva de la seva història», expliquen.

A més, durant la Festa Major i al llarg del mes de setembre es podrà visitar a la Sala La Caixa l'exposició Imatges de Sarrià de Ter, el fons de 100 revistes Parlem de Sarrià.



Una vintena d'actes

Un any més, la Festa Major arriba carregada d'activitats per a tots els gustos i edats, a través d'un programa format per una vintena d'actes. Els més petits podran gaudir del correaigua infantil, la festa de l'escuma, la festa Holi o de l'espectacle dels Pot Petit; mentre que els adults podran participar al concurs de botifarra o ballar sardanes amb la Cobla Principal de Cassà i la Cobla d'Osona o moure's al ritme del Duet de Banyoles.

L'últim dia de la festa, el diumenge, tindrà lloc l'ofici solemne, seguit d'un petit concert dels Cantaires de Sarrià de Ter. La celebració finalitzarà amb el concert i ball de l'Orquestra Metropol.