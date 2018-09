Retiren la bandera espanyola de l'ajuntament de Girona

La bandera espanyola ha desaparegut de la façana de l'ajuntament de Girona coindicint amb la Diada Nacional de Catalunya. Així ho han comprovat els assistents a l'acte convocat per l'ADAC i el Forn aquest 11 de setembre a la plaça del Vi. Els convocants han demanat que l'ajuntament no torni a posar la bandera.

Façana de l'ajuntament sense la bandera espanyola | Foto: Oriol Puig

No és la primera vegada que la bandera espanyola es despenja de l'ajuntament de Girona. En la Diada de 2016, l'acaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar que l'havien tret perquè "la majoria dels gironins no ens sentim en absolut representats per aquesta bandera i la Diada és el moment ideal per portar-la a netejar"

L'any passat, després de la proclamació la República al Parlament, la bandera espanyola també es va retirar tant de la façana de l'ajuntament de Girona com de la Delegació de la Generalitat. A l'edifici del govern català a Girona es va tornar a posar al cap d'uns minuts. A l'ajuntament va tardar uns dies. Segons va explicar aleshores Marta Madrenas, la retirada no va ser una odre del govern municipal i va arribar a denunciar el robatori de la bandera.