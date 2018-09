«Rius de llibres» arribarà al Centre Cultural La Mercè aquest dijous

El Centre Cultural La Mercè acollirà, dijous, una nova presentació del projecte «Rius de llibres» impulsat per Biblioteques de Girona. L'acte coincidirà amb l'inici del curs de l'Escola Municipal d'Humanitats i s'ha previst que comenci a les 16.30 hores a la cafeteria de l'equipament, on s'ha instal·lat un moble per agafar els llibres que es desitgin.

L'associació cultural Connexió Papyrus ha fet una selecció especial d'autors i autores de teatre i poesia per a l'acte de dijous i Cafès Cornellà oferirà cafès gratuïts per acompanyar els llibres. La proposta té com a objectiu recollir llibres usats per redistribuir-los.