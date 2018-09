Les obres en una façana de l'edifici de Fira de Girona per obrir-hi diferents portes de cara al parc de la Devesa han topat amb retards tècnics que n'han endarrerit la finalització. Per això, segons va explicar la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, durant la Fira de Mostres i durant el Fòrum Gastronòmic, hi haurà una paret provisional per no afectar les activitats, que «són la prioritat», segons va dir. Les obres podrien acabar per Nadal.