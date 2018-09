Carme Ruscalleda: «Senyors, preparin-se, que estem arribant!»

La conciliació de la vida familiar i la capacitat per aconseguir l'èxit en el món de la gastronomia van ser els temes protagonistes de la taula rodona organitzada ahir per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la UdG. Van participar-hi la xef Carme Ruscalleda, la sommelier Audrey Doré, la periodista de TV3 Tana Collados, la directora creativa d' El Equipo Creativo Natali Canas i la presidenta de l' International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism Diane Dodd. El debat el moderava el director del Fòrum Gastronòmic, Pep Palau.

Carme Ruscalleda va indicar que «les escoles de cuina i hostaleria són molt noves, però que actualment el 55% de les graduades ja són dones». «Senyors, preparin-se, que estem arribant!», va dir. Audrey Doré va explicar que «estem en una era de girl power en la qual el paper de la dona s'està posant de relleu». Tana Collados va apuntar que «tot i que la llei permeti la conciliació, no totes les empreses ens ho faciliten. Totes ens hem hagut d'imposar en les nostres vides per arribar on hem arribat». Natali Canas va exposar que «els clients ens demanen sales amb una atmosfera femenina i espais suaus». Diane Dodd va afirmar que les dones «apostem per valors solidaris, sostenibles, per millorar el planeta i el nostre entorn»

Abans de la celebració de la taula rodona, va tenir lloc la presentació de les tesis de final de màster dels alumnes becats per la Càtedra el curs 2017-2018.