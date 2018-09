Els enxampen amb el cotxe carregat de joies i diners a Girona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona van detenir el 13 de setembre, a la capital gironina, quatre persones, dues dones i dos homes, d'edats compreses entre els 18 i els 50 anys, veïns de Girona i la Bisbal d'Empordà, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força i un delicte de receptació. El mateix dia, una patrulla dels Mossos va observar a la zona de la Renfe un home conegut per reiteració delictiva amb actitud vigilant. El mateix relat indica que en intentar identificar-lo l'individu es va posar a córrer i va pujar en un vehicle per fugir, fins que el van interceptar.