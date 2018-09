El ple, a favor de crear un autobús nocturn

El ple municipal de Girona va aprovar ahir a la nit la creació d'una xarxa de bus nocturn al terme municipal de Girona i voltants. Es tractava d'una proposta presentada en forma de moció per les joventuts d'Esquerra Republicana i que fa defensar Marina Vinardell. A grans trets, el document aposta per «la creació d'un bus nocturn que circuli per tota l'àrea de Girona i que enllaci amb Salt, Vilablareix, Fornells, Sant Gregori, Quart i Sarrià de Ter amb una freqüència de pas d'una hora». També demana «l'estudi per a l'ampliació futura d'horaris i línies nocturnes que s'ajustin a les necessitats reals dels gironins i gironines potencials usuaris de la xarxa de transport públic nocturna».

ERC, CUP, PSC i PP hi van votar a favor, mentre que Ciutadans i l'equip de govern de CiU es van abstenir. En nom del govern, Joan Alcalà va recordar que «som el govern que més ha invertit en mobilitat, tots estem d'acord a avançar en les millores dels busos i les seves tarifes, el 40% dels viatges en bus avui són gratuïts». Respecte a la proposta, va recordar que «les millores es treballen a la Taula de Mobilitat». De fet, serà aquí on s'haurà de debatre i estudiar aquest punt aprovat, tal com ha passat amb la nova L9 que enllaça Salt i la UdG.