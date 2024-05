El primer dia de la marató de sang a Girona supera les expectatives

Girona ha acollit avui amb èxit el primer dia d’una campanya especial de donació de sang coincidint amb la 69a edició de «Girona, Temps de Flors».

La campanya ha tornat al seu lloc habitual, després que l’any passat es traslladés a la plaça U d’Octubre de 2017 i no s’assolissin les expectatives. De fet, el canvi de lloc és el principal motiu de la bona acollida que ha tingut la campanya, segons afirmen responsables de la marató, que asseguren que s’han superat les expectatives. I és que, a part de les persones que s’havien apuntat a través de la cita prèvia, s’han acostat visitants d’altres punts de Catalunya i inclús estrangers que venien per Temps de Flors i han aprofitat el viatge per donar sang. «És important que hi hagi donants nous, això garantirà el relleu generacional», afirmen.

La jornada, organitzada des del Banc de Sang i Teixits amb el suport de l’Ajuntament de Girona i l’Associació de Donants de Sang de Girona, té per objectiu augmentar les donacions de sang per fer créixer les reserves existents de cara l’estiu.

Demà la campanya es reprèn de 10 a 2 del matí. Per altra banda, demà també es commemora el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna i a la mateixa carpa de la plaça Catalunya hi haurà un espai informatiu. El Banc de Llet arriba al seu 13è any amb la consolidació de la distribució de llet a totes les maternitats catalanes.

L’any 2023, la llet subministrada procedent de 737 mares donants va servir per alimentar 611 nadons prematurs extrems de les diferents unitats de neonatologia de Catalunya. n