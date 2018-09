Roba el mòbil i la cartera a un home a Salt donant-li un cop de martell al cap

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat dijous dia 13 de setembre, a Girona un jove de 18 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions i de robatori amb violència i intimidació.

A quarts de quatre de la tarda, els agents van saber que s'havia produït un robatori violent al carrer dels Països Catalans de la població de Salt. En arribar al lloc dels fets, els agents es van trobar amb un home que tenia una ferida sagnant al cap.

La víctima els va explicar que tres joves l'havien envoltat mentre esgrimien un ganivet i un martell. Un dels nois el va colpejar amb el martell i li va provocar un trau al cap i va aprofitar per sostreure-li el telèfon mòbil i la cartera que contenia tota la seva documentació.



Sang als pantalons

Els agents dels Mossos van fer una recerca per la zona amb l'objectiu de localitzar els autors i en van trobar un al carrer de Santa Eugènia. El jove coincidia plenament amb la descripció facilitada per la víctima i, a més a més, encara duia els pantalons tacats de sang. La investigació no es dona per finalitzada i no es descarten més detencions relacionades amb l'assalt.

El detingut –de nacionalitat marroquina, veí de Salt i amb diversos antecedents– va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que en va decretar l'ingrés a presó.