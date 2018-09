La CUP ho veu una «oportunitat perduda»

La CUP-Crida per Girona creu que el Pla Estratègic de Turisme és una «oportunitat perduda» per fixar el rumb de la ciutat i marcar uns límits al creixement turístic. Els cupaires creuen que l'estudi, liderat per la UdG, fa una bona feina analítica però «queda curt» en relació a les propostes a mig termini pel que fa al turisme en la seva globalitat. «Acabarem la legislatura sense saber en què volem centrar la nostra proposta turística com a ciutat», s'ha queixat el regidor Lluc Salellas.

La CUP també destaca que el document contradiu algunes afirmacions de l'equip de govern de CiU, com ara que els pisos no afecten el preu de l'habitatge, que la precarietat laboral és constant en l'àmbit turístic i que està canviant el comerç al Barri Vell.

Finalment, recorden que el turisme només representa el 7% del PIB de la ciutat tot i ser un dels eixos centrals del govern.