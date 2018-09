Retiren les àligues franquistes del pont de l'Aigua

L'Ajuntament de Girona i el de Sarrià de Ter han retirat aquest matí les àligues franquistes del pont de l'Aigua, infraestructura que uneix les dues poblacions. Es tracta d'unes figures que abans de l'inici de les obres del carril bici que connectarà el Pont Major amb Campdorà, quedaven ocultes darrere la vegetació.

La retirada d'aquests elements arquitectònics ha comptat amb la presència dels batlles de les dues poblacions, Marta Madrenas i Narcis Fajula i ha aixecat molta expectació mediàtica.

Els alcaldes han coincidit a dir que les àligues "no tenen cap valor històric" i que per aquest motiu no les guardaren al Museu d'Història.

Marta Madrenas ha afegit que "mentre a l'Estat encara debaten que fan amb el Valle de los Caídos, aquí tenen clar que s'ha d'eliminar".

El pont el van reconstruir presos del franquisme i l'acció, segons Madrenas, és "com unb homenatge als represaliats i als presos que van haver de treballar" per tornar a aixecar l'estructura.