El govern de Salt demana «temps» per veure si calen canvis a les zones blaves

El govern de Salt (ERC i IpS-CUP) va demanar ahir «temps» per comprovar com funcionen les noves zones verdes i blaves d'aparcament, establertes aquest estiu, i comprovar si cal fer algun canvi. De moment, el regidor de Mobilitat, Toni Vidal (ERC), assegura que la rebuda ha estat generalment bona per part dels veïns, tot i que garanteix que no els «cauran els anells» si més endavant veuen que han de fer algun canvi. En canvi, altres grups municipals van denunciar en el ple d'ahir alguns dels problemes que, en la seva opinió, genera el nou sistema d'aparcament de pagament. Les zones verdes i blaves van sortir a debat arran d'una moció presentada pel regidor de Ciutadans, Atilano González, que demanava que es canviés el sistema de pagament al voltant dels centres hospitalaris, residències i CAP. González va manifestar que no comparteix com s'ha gestionat aquest sistema -que considera que només té finalitats recaptatòries- i va assenyalar que el fet que els pacients estiguin a dins d'un centre hospitalari com el Santa Caterina i hagin d'estar pendents de canviar el tiquet no té sentit. Per això, va reclamar que es canviï la forma de pagament en aquestes zones. Des del govern, però, Vidal va recordar que ja s'han habilitat nous sistemes perquè la gent pugui pagar a través del mòbil i sense haver de sortir de l'hospital, tot considerant la moció un nyap. El responsable de mobilitat va recordar que l'establiment de les zones d'aparcament de pagament es va debatre amb la resta de partits i que, fins ara, els veïns no s'han queixat. De tota manera, està disposat a mirar en quins llocs s'ha de corregir, tot i que va explicar que caldrà una mica més de temps per a fer-ne l'avaluació. Des del PSC, Joan Martín es va queixar que alguns pares es troben amb què els vigilants de la zona blava els posen multes quan van a recollir els seus fills a l'escola, i va demanar al govern local que tingui empatia. Des de CiU, Jaume Torramadé va reiterar la seva oposició a aquest tipus de sistema, mentre que els tres regidors no adscrits militants del PDeCAT, liderats per Josep Valentí, van considerar que funciona bé.



Moció per La Caixa

D'altra banda, es va aprovar la moció presentada pels tres regidors no adscrits per demanar que es reobri la sucursal de La Caixa del Barri Vell que ha tancat recentment. La moció va tenir el suport d'ERC i PxC, mentre que Canviem i Cs hi van votar en contra i CiU i PSC es van abstenir.