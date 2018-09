La col·locació del motllo del pont del Dimoni farà tallar set hores un vial

Les obres per col·locar el motllo del pont del Dimoni comportaran restriccions i canvis de circulació de vehicles a la zona durant set hores aquest diumenge. Està previst que els treballs per posar aquesta peça, que és com l'esquelet de la infraestructura, comencin a les vuit del matí i s'allarguin fins cap a les tres de la tarda.

Els talls de trànsit s'hauran de fer obligatòriament perquè es necessita la utilització de maquinària pesant de grans dimensions. En concret, segons els fulletons que s'estan repartint a les bústies dels veïns de la zona, es tallarà la circulació de vehicles del carrer riu Güell entre el passeig d'Olot i el carrer de la Mare de Déu dels Àngels, al barri de Sant Narcís, en sentit Fontajau. L'alternativa per a aquells que haurien de passar per aquest vial serà el desviament cap al passeig d'Olot, la plaça Montserrat i l'avinguda de Sant Narcís.

La col·locació del motllo es fa un diumenge, a petiticó de la Comissió de veïns que fa el seguiment de les obres, amb l'objectiu que tinguin poca afectació en la circulació i que molestin el menys possible els veïns. Una altra opció, descartada, era fer la intervenció un dia a la nit.

La reconstrucció del pont del Dimoni és una vella reivindicació dels veïns de Santa Eugènia de Ter que el consideren un element patrimonial i identitari de gran rellevança per a aquest antic poble. El pont es va construir el 1357 i es va desmuntar el 1968.