Salt millora la recollida d'escombraries

L'Ajuntament de Salt ha decidit millorar el sistema de recollida d´escombraries amb la introducció de nous camions més ràpids i eficients i amb la renovació progressiva de tots els contenidors que comença el pròxim 1 d´octubre. Aquesta és la darrera fase del desplegament del contracte de neteja viària i gestió de residus, que permetrà també destinar més personal a la neteja viària.

"Estic convençut que la implementació d'aquest nou contracte suposarà una millora per la neteja dels carrers de Salt. Hi hem estat treballant intensament perquè l'aplicació de la totalitat d'aquest nou contracte permeti revertir la retallada de més de 250.000€ que es va fer el 2013", ha assenyalat l´alcalde, Jordi Viñas, que garanteix que en faran un "seguiment acurat" per garantir tots els serveis inclosos en el nou contracte de neteja i gestió de residus.

Amb la renovació dels contenidors s'agruparan totes les fraccions en illes completes i desapareixeran aquelles que només tenien recollida de rebuig. Amb aquesta mesura es facilita l'accés dels veïns i veïnes i es potencia el reciclatge.

Els nous contenidors, a més, estan dissenyats per ocupar menys espai a la via pública, tenen més capacitat i són molt més funcionals. Per exemple, els de rebuig i orgànica incorporen un pedal i una palanca per facilitar-ne l´ús i la recollida pels camions de totes les fraccions és molt més àgil.

Aquesta darrera fase del desplegament també suposa la incorporació de nous camions per la recollida que són més silenciosos i ràpids, emeten menys emissions i incorporen novetats tecnològiques com la recollida bilateral.

Des del passat més de juny, a més, es va introduir el servei de recollida porta a porta comercial per al paper i cartró, que permet reciclar mensualment prop de 20 tones de material i està previst ampliar aquest servei durant l´octubre amb la recollida comercial de vidre i més endavant amb la recollida de poda.

El porta a porta facilita la feina dels comerciants i evita que els contenidors de les zones comercials quedin plens pels cartrons i papers, a més de millorar la recollida selectiva.

La regidora d'Entorn Natural i Medi Ambient, Marta Guillaumes, ha destacat que l'Ajuntament aposta per "millorar i apropar la recollida selectiva a la ciutadania agrupant totes les fraccions en illes completes". I afegeix: "Amb els nous contenidors, mes accessibles i amb més capacitat, alliberarem efectius per reforçar la neteja viària"