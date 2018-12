Girona amplia els horaris de la Girocleta a partir de les 5.30 h

La Girocleta amplia l'horari de funcionament i des d'aquest dimarts ha començat a prestar el servei a les 5.30 hores del matí, mitja hora abans del que es feia fins ara. El servei municipal de bicicletes estarà a disposició de les persones usuàries, per tant, durant dinou hores i trenta minuts cada dia, ja que l'últim ús es pot fer fins la una de la matinada.

Amb aquesta decisió, l'Ajuntament busca donar resposta a una demanda ciutadana que ha pres força en els darrers mesos reivindicant la necessitat d'avançar l'horari per facilitar l'accés a la feina a algunes persones usuàries. «La Girocleta és un servei pensat per a la ciutadania de Girona i per donar resposta a les seves necessitats de mobilitat. Per això, escoltem totes les peticions de millora i intentem implantar-les», ha assegurat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.

La decisió d'allargar el servei fins a la una de la matinada també va respondre a una reivindicació dels usuaris. D'altra banda, durant aquestes passades Fires de Sant Narcís, la girocleta va estar disponible fins a les tres de la matinada, tal com ha recordat el representant municipal, per deixar palès que, sempre que intenten posar facilitats en la mobilitat amb aquest sistema de lloguer sostenible.

«Aquesta setmana començarem aquest nou horari i estem segurs que al principi hi haurà incidències, per això demanem la col·laboració i la comprensió de la ciutadania alhora que treballarem des del primer moment per solucionar-ho» ha remarcat, Joan Alcalà.

Cal tenir present que els treballadors que s'encarreguen que hi hagi bicicletes en tots els punts i que les van traslladant quan detecten mancances, comencen el servei pràcticament a aquella hora i, per tant, inicialment pot passar que en algunes parades no hi hagi cap vehicle disponible inicialment. Alcalà però ha assegutat que aniran «ajustant» aquestes deficiències inicials.

Actualment Girona compta amb vint estacions de Girocleta repartides per tota la ciutat, 225 bicicletes operatives al carrer, 3.300 persones usuàries de Girocleta i una mitjana de més de 2.000 viatges cada dia. Les dades estan millorant progressivament pràcticament des dels seus inicis.

A finals del mes de maig va obrir la vintena estació, al barri de Sant Ponç i està previst que la propera que es posi en marxa sigui al pont Major a finals d'aquest 2018. Concretament, el punt d'anclatge estarà ubicat al carrer de Sant Joan Bosco, a l'alçada de la plaça Tomàs Baraut.