Girona atorga la beca Europa a l'INS Santa Eugènia

Celebració de la Setmana de la Ciutat Educadora. ?A l´esquerra, entrega de la primera Beca Girona Premi d´Europa per part de l´alcaldessa, Marta Madrenas, al centre educatiu. A la dreta, celebració de la Jornada Lluís Maria de Puig al Centre Cívic del Barri Vell.

Celebració de la Setmana de la Ciutat Educadora. ?A l´esquerra, entrega de la primera Beca Girona Premi d´Europa per part de l´alcaldessa, Marta Madrenas, al centre educatiu. A la dreta, celebració de la Jornada Lluís Maria de Puig al Centre Cívic del Barri Vell. ajuntament de girona / aniol resclosa

Girona està en mig de la celebració de la Setmana de la Ciutat Educadora. Ahir va tenir lloc l'entrega de la primera Beca Girona Premi d'Europa, que va guanyar el projecte @Volta_a_Europa, de l'Institut Santa Eugènia. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va lliurar ahir al matí el diploma que certifica el guardó al director del centre educatiu, Francesc Martí.

La proposta becada consisteix en un projecte transversal amb la implicació de les diferents àrees de coneixement. L'alumnat elaborarà unes guies de viatges per a tres països d'Europa. Aquest projecte pretén afavorir el coneixement d'Europa i les seves institucions així com promoure el treball en equip i el pensament crític de l'alumnat, tot fomentant la tolerància i el respecte davant la diversitat cultural, lingüística i religiosa. Aquesta beca permetrà que part de l'alumnat de l'institut pugui conèixer, in situ, les institucions europees a Estrasburg.

El projecte guanyador va ser presentat ahir durant la Jornada Lluís Maria de Puig, celebrada al Centre Cívic del Barri Vell. La sisena edició d'aquesta jornada va estar emmarcada en «l'Europa de les persones». A l'acte també hi va participar el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, qui va parlar sobre la immigració exterior de la Unió Europea. L'última ponència va estar a càrrec de la professora i membre de l'àrea de Dret Internacional Públic de la UdG Mariona Illamola, qui va reflexionar sobre si l'Europa de les persones que tenim és la somiada.