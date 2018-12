La CUP demana una audiència pública sobre el subministrament elèctric

La CUP-Crida per Girona va demanar ahir un espai públic perquè el govern de l'ajuntament expliqui tot els punts de la ciutat on hi ha problemàtiques amb el subministrament elèctric, així com les gestions que s'estan fent amb Endesa. Diferents regidors de la CUP-Crida per Girona van visitar el barri de Font de la Pólvora i es van entrevistar amb els veïns afectats pels talls de llum que està patint el sector de Girona Est darrerament. Els regidors van alertar un cop més de la gravetat de la situació i van exigir mesures urgents per part del govern gironí davant d'Endesa.

La formació va recordar que hi ha diversos barris que estan patint problemes d'aquest tipus en els darrers mesos i, per això, van reclamar al govern la celebració d'una audiència pública sobre el subministrament energètic a la ciutat, en què l'alcaldessa doni compte de totes les incidències i perquè expliqui quines mesures està duent a terme i té previst impulsar per tal de posar remei a la situació.

«Sobirania energètica»

La formació també va exigir al govern que desplegui un pla de mesures encaminades a la sobirania energètica, com pugui ser la promoció de mecanismes per a l'autoabastament per part de la ciutadania, així com l'impuls d'infraestructures energètiques de titularitat municipal.