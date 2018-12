Una dona estafa deu persones prometent llogar-los un pis

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona que es dedicava a estafar persones amb la falsa promesa que els llogaria un pis a Girona. L'engalipadora, una noia de 26 anys, es posava en contacte amb les víctimes a través de coneguts o a les xarxes socials. Els deia que tenia un habitatge per llogar i, a aquells que se n'interessaven, fins i tot els arribava a ensenyar un pis moblat. Després, cobrava entre 200 i 600 euros en concepte de paga i senyal però a partir d'aquí es feia fonedissa. La policia calcula que, amb aquest mètode, ha arribat a estafar fins a deu persones i ha aconseguit uns 4.000 euros. Després de passar davant del jutge, ha quedat en llibertat provisional.

Ara fa una setmana, els Mossos van començar a rebre tot un seguit de denúncies per estafa. Totes les víctimes asseguraven que havien volgut llogar un pis i que, després de fer-ne una paga i senyal, la suposada propietària s'havia quedat amb els seus diners i no els havia dit res més. Els Mossos van engegar una investigació i aquest dilluns mateix van detenir l'estafadora. Es tracta d'una noia de 26 anys i de nacionalitat paraguaiana. En total, la policia li imputa fins a deu delictes d'estafa.

L'engalipadora sempre feia servir el mateix mètode a l'hora d'ensarronar les víctimes. Contactava amb elles a través de coneguts o de les xarxes socials i els deia que tenia un pis per llogar a bon preu a la ciutat. Si alguna d'elles se n'interessava, els arribava a ensenyar un pis moblat, fent-se'n passar per la propietària, i els demanava que li avancessin una paga i senyal. Els imports oscil·laven entre els 200 i els 600 euros. Quan les víctimes abonaven els diners, l'estafadora desapareixia i no tornava a contactar més amb elles.



Investigació oberta

La policia calcula que, amb aquesta estratègia, la dona ha arribat a estafar fins a 4.000 euros. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten que pugui haver-hi més víctimes.

La noia, que no té antecedents, va passar aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Després de prendre-li declaració, va quedar en llibertat provisional.