Aturades arreu del territori català

En paral·lel a la concentració de Girona, també va haver-hi concentracions de tots els treballadors de serveis socials d'arreu de Catalunya. El Consell Comarcal de la Selva, els treballadors de Serveis Socials de Blanes i de Palafrugell, entre altres, es van sumar a l'aturada de quinze minuts per condemanar l'agressió de Salt i per demanar una millora dels seus drets laborals. Per altra banda, la tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, va expressar el seu suport als treballadors socials i va dir que «cal revertir les retallades que s'han fet aquests anys».