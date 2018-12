L'INS Narcís Xifra tem segregació amb l'obertura del nou institut de Sarrià

L'alumnat de l'ESO i de Batxillerat de l'Institut Narcís Xifra alerta de possible segregació al centre amb l'obertura el curs vinent d'un nou institut a Sarrià de Ter. Segons el Departament d'Ensenyament, el Xifra veurà reduïdes a dues línies d'ESO les quatre actuals que té. Des del centre, però, temen que aquestes dues línies que «s'haurien d'omplir amb els alumnes del FEDAC Pont Major, Carme Auguet i Escola Montjuïc» no es completin. Fet que, segons denuncien, dona llibertat «al departament per poder adjudicar l'alumnat nouvingut i l'alumnat que no hagi pogut accedir a la seva primera opció».