L'orde del Sant Sepulcre investeix a la Catedral els seus nous cavallers i dames

La Catedral de Girona va acollir ahir la missa d'investidura de deu nous cavallers i dames de l'orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem. La cerimònia, que se celebrava per primera vegada a Girona, va estar presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach. Dels deu membres a qui es va donar ahir la benvinguda, quatre són de la diòcesi de Girona, de manera que la demarcació compta ja amb quinze membres: dos eclesiàstics, tres dames i deu cavallers.

L'origen de l'orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem es remunta a l'any 1089, durant la primera croada, quan el seu líder, Lord Godofreu de Bouillon, va alliberar Jerusalem del control musulmà i va fundar l'orde. Els seus primers membres van ser canonges i cavallers armats que destaquessin pel seu valor i dedicació, i es dedicaven a vetllar i custodiar amb les seves armes el Sant Sepulcre buit de Jesucrist, defensant les muralles de la ciutat, protegint els seus habitants i acompanyant els reis a les batalles.

Gairebé mil anys després, l'orde és, juntament amb l'orde de Malta, una de les dues ordes de cavalleria reconegudes pel Vaticà i compta amb uns 30.000 membres arreu del món. Està organitzada en 50 lloctinències: 24 a Europa, 15 a Amèrica del Nord i Canadà, 5 a Amèrica Llatina i 6 a Austràlia i l'Extrem Orient. Totes elles realitzen obres socials, centrades en la construcció i manteniment d'escoles, universitats, hospitals i residències de gent gran.

A l'Estat espanyol, l'orde es reparteix en dues lloctinències. Girona es troba inclosa dins de l'Oriental, que inclou Catalunya, Aragó, València, Balears i Navarra. La cerimònia d'investidura dels nous membres se celebra de forma alterna un any a Barcelona i un any a un altre punt de la lloctinència. En aquesta ocasió, per primer cop s'ha fet a Girona.

La cerimònia s'ha estructurat en tres passos. Divendres al vespre, a la basílica de Sant Feliu, va tenir lloc la vetlla d'armes. Va ser llavors quan els nouvinguts van rebre les capes i insígnies, que van ser beneïdes i que van lluir ahir.



Acció de gràcies a Palera

Ahir es va celebrar la cerimònia principal, amb una missa solemne a la Catedral presidida per l'arquebisbe Lluís Martínez Sistach. A la celebració van assistir-hi també prelats d'altres diòcesis i també membres internacionals de l'orde. Finalment, avui tindrà lloc una missa d'acció de gràcies presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, a l'església del Sant Sepulcre de Palera (Beuda), a la qual l'orde està estretament vinculada. Per tal de commemorar les celebracions, es va repartir entre els assistents un opuscle escrit pel cavaller comanador Ramon Muntada que recull la història de l'orde a les comarques gironines. L'objectiu de l'opuscle, editat per a l'ocasió, és treure de l'oblit i donar importància a aquesta organització pontifícia.

Segons explica el delegat de l'orde a Girona, Joaquim Garcés, els nou integrants han de complir dues característiques imprescindibles: «Ser gent de bé i tenir un perfil lògicament catòlic i practicant». El procés per entrar a l'orde, a més, requereix uns quants mesos. Primer s'ha de presentar la sol·licitud a la delegació corresponent, on es fa una entrevista al candidat i se li demana informació sobre la seva trajectòria social i religiosa. Tot seguit la informació s'envia a Barcelona i, si allà se li dona el vistiplau, es fa arribar a Roma, on el Vaticà li ha de donar l'aprovació definitiva. Un cop autoritzada la seva entrada, els nous membres assisteixen a un curset a Barcelona per tal de preparar-se. Normalment, la investidura dels nous membres sol tenir lloc cap al mes d'octubre, però enguany s'ha endarrerit per la celebració del Sínode de Bisbes.

Al llarg de l'any, l'orde participa en les diferents celebracions que tenen lloc a la Catedral de Girona i els seus membres assisteixen al major nombre d'actes possibles organitzats a la lloctinència Oriental.