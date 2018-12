Els Mossos carreguen contra els manifestants que volen impedir l´acte de Borbonia i Vox

14:13

Els manifestants es concentren davant la comissaria de Vista Alegre.Acaba la concentració a la Plaça U d'octubre de Girona i els manifestants es dirigeixen cap a la comissaria de Vista Alegre.Representants de la CUP han demanat la dimissió de Miquel Buch, Conseller d'Interior per l'actuació dels Mossos, als que han acusat a protegir l'extrema dreta i als que culpabilitzen dels fets ocorreguts al carrer Eiximenis.Els CDR convoquen una nova concentració a partir de les 13 hores una nova protesta a la comissaria de Vista Alegre, on ha estat traslladat el manifestant detingut.Els Mossos fan públic un nou balanç de ferits que puja fins el 9, cinc d'ells durant l'últim enfrontament. Segons el SEM, 13 persones ferides: 11 mossos. 2 manifestants i un d'ells alta in situ i l'altre lleu per contusionsEls veïns de la Plaça han iniciat una cassolada espontàniament i els concentrats responen amb crits d'independència. La distància entre els concentrats i els Mossos es va escurçant el que fa que els policies tornin a advertir per megafonia de la possibilitat de noves càrregues en cas de llançament d'objectes.Dos manifestants delscremen una bandera espanyola entre els aplaudiments dels concentrats.Els manifestants deposen més alt el volum de la seva megafonia el que provoca el rebuig dels concentrats pels. La policia adverteix que el llançament d'objectes contra el cordó policial que separa les dues concentracions els obligaria a carregar. Els antifeixistes cremen banderes espanyoles.L'acte convocat per la plataforma, sota el lema 'Units per la Constitució' concentra entre 100 i 150 persones. Algunes retiren llaços grocs dels arbres. Crits de 'Yo soy, español, español...' i de 'Viva la Constitución' y 'Viva la Guardia Civil'Els manifestants convocats pels CDR criden "puta Espanya" i "Fora feixistes" davant del fort cordó policial.Balanç dels CDR de les càrregues policials. Segons Sanitaris per la República, hi ha 27 persones ferides i "un company segrestat pels mossos de". Segons el SEM, el balanç és de sis persones ateses, un dels quals ha estat traslladat a la Clínica Girona.Els Mossos retiren tanques aïllades a la Plaça mentre els manifestants coregen càntics contra Espanya. En aquests moments, els manifestants es troben en un lateral de la plaça encerclats per un fort cordó policial. Entre els crits que s'hi senten hi ha 'Fora feixistes dels nostres barris', 'No passaran' i 'Girona serà la tomba del feixisme'. "Aquesta no és la nostra policia"Els Mossos identifiquen un jove i l'escorcollen el que provoca el rebuig dels concentrats. Els Mossos adverteixen la premsa que en cas d'una nova càrrega no poden assegurar la seva integritat. Els Mossos justifiquen la identificació en virtud de la "llei Mordassa" per formar part d'una manifestació no notificada i que segons els agents l'han vist llençant pedres amb la cara tapada.Diversos centenars de persones, moltes d'elles encaputxades, han irromput a la plaça 1 d'octubre de Girona, fins fa poc anomenada plaça de la Constitució, per intentar boicotejar l'acte commemoratiu de l'aniversari de la Carta Magna convocat pel col·lectiu "Borbònia", que es defineix com a "un moviment ciutadà que uneix els veïns de Girona contraris al moviment independentista", que ha rebut el suport de Vox.La plaça estava tancada des d'ahir a la nit per evitar la irrupció a la mateixa deles manifestants contraris a l'acte commemoratiu i al voltant d'una vintena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra es trobaven avui en aquell lloc i els seus voltants per evitar enfrontaments.En arribar a la plaça, els manifestants han enderrocat les tanques situades en un dels extrems per intentar accedir a la mateixa per la força, moment en el qual s'ha produït la primera càrrega dels Mossos d'Esquadra.Durant la càrrega policial ha estat detingut un dels manifestants antifeixistes, mentre que nou agents de la policia catalana han quedat ferits amb contusions diverses, un d'ells amb fractura d'una mà, així com fins a 27 manifestants.Les forces antiavalots dels Mossos d'Esquadra han establert un cordó amb agents i furgonetes per separar els dos grups abans del començament de l'acte commemoratiu del 40 aniversari de la Constitució.La calma tensa que s'ha viscut llavors s'ha trencat poc després per la irrupció a la zona en la qual es trobaven els anticonstitucionalistes de l'empresari Álvaro de Marichalar, que ha estat increpat i ha hagut de ser protegit pels Mossos.Quan Marichalar era escortat cap a la zona de la plaça on es troben concentrats els constitucionalistes s'han produït nous enfrontaments entre les forces antiavalots i els manifestants, en els que ha quedat ferida una persona que ha rebut al cap l'impacte d'una cadira.