Girona celebra la festivitat de Hanukkà

el museu d'història dels jueus de girona va acollir ahir la celebració de la festivitat de Hanukkà, la festa jueva de les llums. Enguany, el col·lectiu Nova Escola Catalana va explicar amb textos i cançons la història de la festa i els costums que hi estan relacionats: encesa del canelobre, càntics i danses i degustació de sufganiot, bunyols típics elaborats per l'alumnat de l'Escola d'Hostaleria de Girona. Hanukkà se celebra cada any el dia 25 del mes de quisleu del calendari jueu i commemora la victòria del poble jueu sobre l'ocupació grega. La celebració és tan llarga com braços té el canelobre (vuit dies). Les espelmes s'encenen després de la posta de sol d'acord amb la tradició jueva i la darrera s'encén la nit del dia 9.