Madrenas insisteix que aquest any el rei negre pot no estar pintat

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va insistir ahir que aquest any a la cavalcada de Reis pot haver-hi un rei negre no pintat. En aquest sentit, va recordar que el dilluns de la setmana vinent, els Manaies han de decidir quines tres persones seran els reis d'aquest any i que entre els candidats, i que tal com va avançar Diari de Girona, n'hi ha algun que és negre i que, per tant, podria ser el rei Baltasar. El president de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, Narcís Reixach, va confirmar fa uns dies que enguany, hi ha diverses persones de raça negra que tenen opcions de representar el rei Baltasar. I va apuntar que la seva entitat no ha mirat mai si un dels escollits és blanc o negre, sinó que es trien segons la contribució que han fet a la ciutat.