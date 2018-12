Els Mossos consideren que l´operatiu a Girona ha estat "correcte i adequat"

Els Mossos d'Esquadra asseguren que l'operatiu que ha acabat amb diverses càrregues policials a la ciutat de Girona aquest dijous ha estat "correcte i adequat". Així ho ha afirmat el director general de la policia, Andreu Martínez, en una roda de premsa a la comissaria de les Corts. Martínez ha assenyalat que els fets han tingut lloc coincidint amb dues concentracions contràries, una de VOX, que estava comunicada, i una altra antifeixista, de la qual no se n'havia informat. "Un grup d'unes 40 persones han dut a terme una acció coordinada contra els agents", ha relatat Martínez que ha dit que els manifestants han llançat "tanques, pedres i altres objectes contundents contra el cordó policial". Quinze agents i tres protestants han resultat ferits. La policia ha detingut un jove que ha estat traslladat a l'ABP de Girona i que ja ha quedat en llibertat.

El director general de la policia, Andreu Martínez, ha lamentat els fets que han tingut lloc aquest dijous a Girona i ha expressat la seva "preocupació" davant aquestes situacions "no volgudes" pel cos. Martínez ha recordat que la policia està per garantir "els drets i les llibertats de tothom".

Ha subratllat que el primer balanç sobre aquest dispositiu els permet afirmar que ha estat "correcte i adequat". Amb tot, ha explicat que aquesta és una primera valoració i ha dit que "com sempre" revisaran l'actuació policial d'aquest dijous les vegades que calgui. També ha subratllat que ha mantingut comunicació en tot moment amb el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Pel que fa al desenvolupament dels fets, Martínez ha insistit que s'han dut a terme dues concentracions de signe contrari a la plaça de l'1 d'Octubre de Girona, una de VOX que segons el cap de la policia "estava comunicada" i una altra antifeixista que no havia estat informada.

Els primers moments de tensió s'han viscut a dos quarts de deu del matí quan faltava una hora i mitja perquè comencés la concentració prevista pel partit d'extrema dreta. "Un grup de quaranta persones amb la cara tapada han dut a terme una acció coordinada contra els Mossos d'Esquadra", ha assegurat Martínez.

"Havien dissenyat el tancament de la plaça amb doble nivell de tanques", ha relatat Martínez que ha indicat que els manifestants han tirat a terra aquests elements i han llançat les pròpies tanques, pedres, llaunes i altres objectes contundents", contra el cordó policial.

Com a conseqüència del trencament d'aquestes cordó, els agents han efectuat una acció de dispersió "per garantir el dret a manifestació de tothom". En aquest moment els Mossos d'Esquadra han detingut un jove que ha estat traslladat a l'ABP de Girona i després de declarar ha quedat en llibertat.

Després la policia ha recuperat "l'espai policial" i a banda de dues línies de tanques s'ha col·locat una tercera fila de protecció amb furgonetes per separar les dues concentracions.

Quan l'acte ja estava en marxa ha tingut lloc un segon incident "quan una persona ha intentat accedir a la concentració de VOX pel lloc on estan ubicats els antagònics i hi ha hagut moments de tensió". Segons Martínez "els Mossos han actuat per restituir la normalitat, s'han generat corredisses i s'ha aconseguit que aquesta persona tornès a la concentració pel lloc previst".

El cap dels Mossos d'Esquadra, ha detallat que l'operatiu ha acabat amb una quinzena d'agents ferits, quatre dels quals han hagut de ser atesos en un centre hospitalari – un d'ells per un trencament de canell -. A més, tres manifestants han patit lesions i un també ha necessitat atenció hospitalària.



Un agent sense equip

Tot i que Martínez no ha entrat a valorar la fotografia que s'ha distribuït a través de les xarxes socials en què apareix un agent sense casc, sense guants, sense porra i amb un puny aixecat, fonts dels Mossos d'Esquadra, han explicat a l'ACN que com els fets han tingut lloc una hora i mitja abans de la convocatòria de VOX, el policia encara no s'havia pogut acabar de vestir. A més, han aclarit que en la mà que no es veu en la imatge duia la porra i han remarcat que no estava donant un cop de puny a ningú.