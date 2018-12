La reforma del carrer Pau Casals de Salt començarà la setmana vinent

L'empresa Construccions Feliu iniciarà la setmana vinent les obres de reurbanització del carrer Pau Casals al barri del Veïnat de Salt. Es tracta d'uns treballs que tindran un cost de 456.992 euros, pràcticament el mateix preu que la quantitat de sortida de la licitació. L'adjudicatària va imposar-se en un concurs públic en fer la millor proposta entre les quatre ofertes presentades. Els treballs tenen un termini d'execució de cinc mesos.

El regidor d´Entorn Urbà, Àlex Barceló, va explicar fa uns mesos que aquesta reforma respon a una «reivindicació històrica» ja que és un dels carrers «on fa més anys que no s'hi fa cap inversió a nivell municipal» i que permetrà resoldre «problemes de mobilitat i accessibilitat a les voreres, millores de l'enllumenat i de la calçada així com el soterrament dels diferents serveis».

Actualment la vorera del carrer fa només 1,10 metres d'amplada i els cotxes hi estacionen cada quinze dies a una banda del carrer. La proposta de projecte municipal passa per ampliar els vorals, fins a un màxim d'1,75 metres, i deixar tot el carrer al mateix nivell creant una àmplia plataforma per als vianants. No hi haurà pilones per deixar lliure tota l'amplada de la nova plataforma.

La plaça que hi ha al centre del carrer, i que actua com a giratori, una plaça tindrà una tanca perimetral, amb dues zones de joc i amb un espai central pavimentat que faciliti el creuament dels vianants per l'eix curt de la plaça.



Acció al carrer Enric Granados

La licitació del projecte contempla, a més, millores a la vorera d'Enric Granados que dona accés a la parròquia de Sant Jaume i que permetria eliminar els arbres malalts i refer la vorera.

La proposta passa per «seguir pacificant el trànsit al municipi i prioritzant els vianants als vehicles a les zones residencials», segons Àlex Barceló.