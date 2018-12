Plataforma Antifeixista: «Va ser un acte de tortura retransmès en directe»

La Plataforma Antifeixista de Girona ha denunciat que les càrregues dels Mossos de dijous a la plaça U d'Octubre de 2017 abans de l'acte de Vox van ser un «acte de tortura retransmès en directe». Des del col·lectiu asseguren que bona part dels agents anaven sense identificar i que l'actuació de la Brigada Mòbil responia a «consignes polítiques». L'advocat del jove detingut per la policia, Benet Salellas, va explicar que prendran accions judicials contra els Mossos pels fets de dijous. «Les imatges parlen per si soles. No és només un agent ni només un cop», va reblar Salellas. El portaveu de la plataforma, Miquel Toll, també va aprofitar per demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que «cesi immediatament» el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Tot i que la Plataforma no va voler concretar quines accions seran ni tampoc quan, des del col·lectiu asseguren que «hi ha imatges» que comprometen alguns dels agents. Uns policies que, al seu parer, van actuar sota «consignes polítiques» i que «no anaven identificats». «Quan el conseller Buch diu que es prendran mesures, com ho faran? Diran el de sempre, que no es pot saber quin mosso era», va lamentar Miquel Toll.

Per la seva banda, Salellas va qualificar qualificat l'actuació policial d'«acte de tortura». «Tècnicament estem parlant de tortura, ja que un funcionari públic pega a una persona per participar en un acte de protesta», va assenyalar. El lletrat veu «injustificada» la càrrega i recorda que la concentració i la detenció es van fer «sense cap participant de Vox» a la plaça.

«No poden fer servir d'excusa que s'havia de garantir la seguretat perquè els fets van passar a les 9 del matí, tres hores abans de l'acte de Vox», va recordar Salellas. En aquest sentit, l'advocat va lamentar que els Mossos «van tenir en Ricard vàries hores al vehicle policial per buscar un motiu per detenir-lo». També va negar que el jove tirés cap pedra, com havien dit els Mossos.