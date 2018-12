L'Ajuntament de Girona diu que rep «queixes» i «agraïments» per la Cúpula de les Arts

La instal·lació de la Cúpula de les Arts de Girona en una cruïlla del Passeig d'Olot, carrer Emili Grahit i carretera Barcelona continua causant rebombori per les molèsties que afirmen patir alguns veïns. Precisament avui està previst que es presenti la programació d'un nou festival en aquesta infraestructura privada, propietat de la Circus Arts Foundation.

Durant el ple d'aquest dilluns, la portaveu del grup municipal d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, va preguntar a l'equip de govern si era coneixedor de les queixes veïnals per la Cúpula de les Arts, una carpa polivalent on s'hi fan activitats culturals de tota mena com ara concerts, teatre o espectacles de circ.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, va afirmar estar al cas d'aquesta «preocupació» però també va indicar que, al mateix temps, hi ha gent «agraïda» per la nova instal·lació. Ribas va assegurar que es reunirà amb els veïns que es queixen pels sorolls per tal de trobar alguna possible solució.

Tot just posar-se en funcionament, els blocs de pisos de l'entorn van queixar-se per problemes de mobilitat, però sobretot, pels sorolls. A continuació s'hi van afegir diverses associacions de veïns, com ara la de l'Eixample i la de Sant Pau que afimen que els residents se senten molestos i enganyats pels propietaris i per l'Ajuntament. Des de la Cúpula de les Arts sempre s'ha mantingut que se segueixen totes les normatives vigents, inclosa la referent al nivell de so.