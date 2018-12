Organitzen la III Gran Quina Solidària per la diversitat funcional

El grup de lleure inclusiu Club Joves Palau (coordinat per l'associació Mmm'agrada i participat per joves del territori gironí), i l'Ampa del CEE Palau ha organitzat la tercera Gran Quina Solidària de Nadal per la Diversitat Funcional de Girona.

L'activitat servirà per presentar el programa socioeducatiu i de lleure inclusiu de l'entitat, trencar barreres socials, i compartir una estona divertida en la qual els joves en seran els protagonistes. Segons els organitzadors, es tracta d'una quina diferent, adaptada a la diversitat funcional, en la qual els diners recollits es destinaran a finançar activitats de lleure inclusiu a Girona que per la seva naturalesa tenen un cost molt elevat. Es farà el disasabte 22 de desembre al Centre Cívic Ter, de Taialà, a partir de les 17:30 hores.



Pocs recursos públics

Amb la Quina Solidària es pretén que els joves siguin els protagonistes en l'organització i el desenvolupament, però també es volen aconseguir recursos per poder realitzar alguna sortida extraordinària com ara unes colònies, ja que segons indiquen, «es destinen pocs recursos públics a projectes de lleure, i que els projectes destinats a joves amb diversitat funcional requereixen un gran desplegament de recursos humans que disparen el seu cost, fent impossible costejar tant per part de les famílies com per les entitats una activitat d'aquest tipus».