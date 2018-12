Girona comença a distribuir 25.000 cendrers de butxaca reutilitzables

L'Ajuntament de Girona ha començat a distribuir de forma gratuïta els cendrers de butxaca reutilizables per evitar que es llencin burilles a terra. En total, es repartiran 25.000 unitats entre els estancs de la ciutat i equipaments municipals com l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana i els centres cívics i els locals socials dels barris. També es distribuiran des de la plataforma "No més burilles a terra Girona".

"Una de les obsessions d'aquest govern és la neteja de la ciutat, un esforç al qual estem dedicant molts recursos humans i econòmics. Però el primer pas per tenir una ciutat el més neta possible és no embrutir", ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. "Amb aquesta campanya el que pretenem és posar-ho fàcil al fumador perquè no llenci les burilles al terra, i perquè vegi que només portant aquest cendrer a sobre està col·laborant en l'objectiu col·lectiu de tenir neta la ciutat", ha afegit.

L'objectiu del repartiment dels cendrers reutilitzables és, precisament, evitar que les persones fumadores llencin les burilles al terra i embrutin la via pública. Els cendrers s'han fet de material termoplàstic (EVA) i alumini, es poden reutilitzar i són de butxaca, pensats perquè les persones fumadores els portin a sobre en qualsevol moment. Se n'han editat 12.500 de color blau i 12.500 de color groc.