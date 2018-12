L'hotel ja ha demanat el permís d'obres

L'Ajuntament de Girona va informar ahir que una empresa ha demanat la llicència d'obres per construir un hotel en una pestanya de la plaça d'Espanya. Es tracta d'un solar propietat d'una immobiliària que va cedir durant una anys perquè s'hi ubiqués l'estació d'autobusos provisional. Ara que ha recuperat l'espai ha mostrat el seu interès en què s'hi faci un hotel. Aquest ús està previst en aquesta peça de la plaça Espanya, des de fa anys, al pla general, però fins ara, la propietat no havia tirat endavant cap intenció d'aixecar-hi un hotel. Relativament a prop, a la carretera Barcelona, també hi ha l'interès de la cadena Bestprice en fer un hotel d'una estrella i 52 habitacions a l'antiga Pegaso. Encara no ha demanat permís.