Crema una caixa elèctrica i deixa 15 hores a les fosques una part de Montjuïc

L'explosió d'una caixa elèctrica al barri de Montjuïc de Girona va deixar unes 15 hores a les fosques els veïns de la pujada de la Barrufa. Els fets van succeir el dimecres a les 9 del vespre quan es va incendiar la caixa elèctrica d'Endesa situada al carrer de la Torre de Sant Joan, segons explica el president del veïnat de la pujada de la Barrufa, Josep Culubret. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Bombers, els quals van apagar el foc, i també dos tècnics d'Endesa. A les dotze del migdia d'ahir, 15 hores després, es va solucionar el problema i els veïns van recuperar la connexió elèctrica.

Aquest fet no és un cas aïllat, segons explica Culubret. Aquest barri fa un any que pateix diferents talls de llum de cinc minuts, en la major part de les ocasions, o d'hores com ha succeït aquesta setmana i el passat mes de novembre quan també es va cremar una caixa elèctrica. «Endesa ens respon que ho lamenten molt i que tot està correcte, però el problema persisteix», exposa Culubret, afegint que una vegada més denunciaran els fets al Departament d'Empresa de la Generalitat.