La CUP denuncia nous casos d'expulsió de veïns del Barri Vell

La CUP-Crida per Girona denuncia a través d'un comunicat un nou cas d'expulsió de llogaters de tot un edifici del carrer Mercaders, en ple Barri Vell. «Recentment, un únic propietari s'ha dedicat a comprar tots els pisos de l'edifici per així poder-ne fer fora els actuals veïns. Aquesta és una estratègia habitual que ja s'ha utilitzat en altres ocasions i que fa temps que la plataforma Més Barri menys pisos turístics ha denunciat en diverses ocasions, que acostuma a venir seguida de la reforma de l'edifici i la reconversió en pisos turístics», exposen.

Per a la formació aquest nou cas d'expulsió de veïnes del Barri Vell demostra que «el registre de llogaters arrelats a Girona que va crear l'Ajuntament fa pràcticament un any no està funcionant». En aquest sentit la CUP-Crida per Girona denuncia que aquest registre ni tan sols apareix publicitat a la pàgina web de l'Oficina Municipal d'Habitatge. D'altra banda, la formació exigeix «més recursos i més proactivitat per part del govern gironí a l'hora d'evitar el procés de gentrificació que està patint el centre de la ciutat».