Madrenas atribueix al frau els casos de famílies que s'han quedat el Nadal sense llum

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat que "la causa del problema" en els talls de llum en el barri de Font de la Pólvora és "l'altíssim i gravíssim nivell de frau" que hi ha en el barri. Segons Madrenas, cal recordar que "no estem parlant d'incivisme", sinó d'un delicte per punxar la llum. A més, l'alcaldessa ha apuntat que amb l'elevat nombre fraus elèctrics "costa justificar" que l'empresa subministradora mantingui el fluid elèctric per a les llars que paguen els rebuts.

De fet, Madrenas ha detallat que "si l'empresa justifica que el barri està rebent quatre vegades més del que està contractat" és "difícil" que Endesa augmenti la potència per garantir el fluid elèctric per als "habitants honestos".